غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد نواكشوط متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في قمة رؤساء الدول الإفريقية والمؤسسة الدولية للتنمية.

وتولى ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، في السابع عشر من فبراير الماضي، أثناء القمة السابعة والثلاثين للاتحاد في أديس أبابا.

وستنعقد قمة نيروبي غدا الاثنين، بمشاركة البنك الدولي.

ومن المقرر خلال أجندة القمة أن يقف ممثلو الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب على المنصة للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية.

ويرافق ولد الغزواني وفد يضم الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، المختار ولد أجاي، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، ومكلفين بمهام ومستشارين بالرئاسة.