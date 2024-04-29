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“المركزي الموريتاني” يفوز بجائزة إفريقية حول العصرنة المالية 

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
البنك المركزي الموريتاني
أعلن البنك المركزي الموريتاني حصوله على جائزة “أفضل برنامج لعصرنة البنية التحتية المالية في إفريقيا” التي تعتبر إحدى أهم جوائز التميز التي تُمنح سنويًا على هامش الحدث.

واستلم الجائزة باسم محافظ البنك المركزي الموريتاني، سيدي محمد الذاكر، المستشار الرئيسي للمحافظ خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في نهاية الملتقى الإفريقي العربي للدفع الرقمي، الذي احتضنته الدار البيضاء بالمغرب .

وكانت استراتيجية البنك المركزي في تطوير أنظمة الدفع، قد حازت على اعتراف وتقدير لجنة جوائز الدفع الرقمي الإفريقي العربي، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ “برنامج عصرنة البنية التحتية المالية” وذلك بعد إطلاق نظام المدفوعات الكبرى ونظام المقاصة الآلية وسوق الصرف، بالإضافة إلى إطلاق نظام التحويل التلقائي ونظام الحفظ المركزي للأوراق المالية.

وتمثل هذه الأنظمة تقدمًا كبيرًا في عصرنة البنية التحتية المالية في موريتانيا مما يستجيب للمعايير المالية العالمية ويعزز جودة وأمان وسرعة العمليات المالية.

كما ثمنت اللجنة استراتيجية تطوير المدفوعات الرقمية واستراتيجية الشمول المالي التي اعتمدها البنك في عام 2023

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موري نت
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