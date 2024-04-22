أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن أسفه لاستمرار الحديث عن وجود نقص في المياه والكهرباء في انواذيبو، متعهدا بالعمل على توفير هاتين الخدمتين في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأطر ولاية داخلت نواذيبو، ليل الأحد/الاثنين، ضمن زيارته للولاية.

وردا على سؤال حول طريق نواكشوط نواذيبو، قال فخامة ولد الغزواني إن العمل جار على تشييدها بطريقة جيدة.

واعتبر أن المنطقة الحرة في نواذيبو، مشروع تنموي مهم، رغم بعض المآخذ عليه، داعيا إلى توفير الخدمات الأساسية لجذب المستثمرين لها.

وأكد تصميمه على جعل ولاية داخلت نواذيبو قطبا تنمويا رائدا في المنطقة، مشيدا بالإسهام الثقافي والسياسي والاقتصادي للمدينة في ماضي وحاضر الدولة الموريتاينة.

وأضاف أن انعقاد مجلس الوزراء بمدينة انواذيبو اليوم الاثنين، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال مناقشة مواضيع تنموية كبرى، ذات صلة وثيقة بالمميزات الاقتصادية الأساسية للولاية، بغية إرساء تنمية جهوية متوازنة تتناغم وطنيا مع الأهداف اللامركزية، وجهويا مع ضرورة ترقية التنمية المحلية.