اختتمت، فجر اليوم الإثنين، الحملة الإنتخابية لإختيار مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” وأعضاء اللجنة الإستشارية، المزمع تنظيمها يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء على مستوى مكاتب وورشات الشركة في مدينة ازويرات، والمواقع المحيطة بها التابعة للشركة.

تتنافس في هذه الإنتخابات 6 مركزيات نقابية، هي اتحاد العمال الموريتانيين UTM والكونفدرالية العامة لعمل موريتانيا CGTM والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM، والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM والكنونفدرالية الموريتانية للشغيلة CMT والإتحاد النقابي الحر لموريتانيا USLM، فيما تراجعت النقابة السابعة الإتحاد الوطني للشغيلة الموريتانية UNTM عن ترشحها في خضم الحملة الإنتخابية لصالح الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM، معلنة أن انسحابها يأتي دعما لهذه النقابة.

وتتنافس النقابات ال 6 على 15 مندوبا في مدينة ازويرات و 7 أعضاء في اللجنة الإستشارية.

ويعهد إلى المناديب الناجحين وظيفة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال، بينما تلعب اللجنة الإستشارية دورا استشاريا لإدارات سنيم في أي سياسات ستتبناها الشركة لصالح العمال.

وكانت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM قد حصدت معظم المناديب في الإنتخابات السابقة بعد حصولها على 5 مناديب، فيما حصل اتحاد العمال الموريتانيين على 4 مناديب و3 مناديب للكونفدرالية الموريتانية للشغيلة CMT، ومندوبين للكنوفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM ومندوب واحد للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM..

أما على مستوى اللجنة الإستشارية فقد حصلت النقابتان الأكبر وهما اتحاد العمال الموريتانيين UTM والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM على نفس الحصة بحصول كل واحد منهما على عضوين، فيما حصلت كل من الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة CMT على عضو واحد.