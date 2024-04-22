قرر المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على مستوى إفريقيا في دورته 33، أن تحتضن موريتانيا أعمال الدورة الرابعة والثلاثين التي ستنظم خلال سنة 2026.

وأختتمت الدورة الحالية أعمالها بمدينة الرباط، بحضور وزير الزراعة، في الحكومة الموريتانية، أمم ولد بيباته حماه الله.

ودعت الدورة إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون الجماعي، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القارة الافريقية، وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتنمية القروية.

وطالب المؤتمر في التوصيات الصادرة في ختام أعماله، بتفعيل التبادل العلمي بين الدول الافريقية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو”، وبتسريع وتحفيز الأنظمة الزراعية في القارة.