أطلقت منظمة الرؤية العالمية ، الجمعة، بمدينة سيلبابي عاصمة ولاية گيدي ماغا، قافلة توعوية، للحد من زواج الأطفال (القصر)، والتوعية بمخاطره الصحية.

وانطلق الحفل بحضور عمدة بلدية سيليبابي، عمر حمادي با، والمديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، گيطانة محمد، ونائب رئيس المجلس الجهوي، التلمودي ولد المصطفى صمب، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان، موسى گاوي، وعدد من قادة منظمات المجتمع المدني الشبابية والنسوية، وبعض الأسر في المدينة.

وتضم القافلة مجموعة من الأئمة والفقهاء، والأطباء والفنانين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشمل بالإضافة إلى سيليبابي، كيفه وباركيول، ومقاطعة الرياض وحي الدار البيضاء بمقاطعة الميناء، في نواكشوط.