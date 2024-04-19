وقعت الحكومة الموريتانية مع البنك الدولي، على ثلاث اتفاقيات تمويل (منحتين وقرض)، مخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي (عناية الموسع).

جاء ذلك أمس الخميس، بعاصمة الولاية المتحدة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث وقع الاتفاقيات وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان دياكانا.

ويصل المبلغ الإجمالي لهذه التمويلات حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى 67 مليون و300 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 2 مليار و661 مليون أوقية جديدة، من ضمنها منحة من الرابطة الدولية للتنمية بقيمة 6 ملايين و730 ألف دولار أمريكي، ومنحة من موارد تسهيلات التمويل الدولي بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

وستسمح التمويلات، بتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وصحة تغذية الأم، وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، وبجودة عالية، بالإضافة إلى زيادة توافر هذه الخدمات في المناطق المختارة، وكذلك الاستجابة السريعة وبالكفاءة المطلوبة في حالة حدوث أزمة طارئة مؤهلة، حسب ذات المصدر.