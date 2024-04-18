أعلنت السلطات في مالي عن إنشاء قوات « تدخل سريع » تم وضعها تحت سلطة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بموجب مرسوم رئاسي صدر مساء أمس الأربعاء.

وتتكلف الوحدة الجديدة بتخطيط وتنسيق وقيادة العمليات التي تهدف إلى “إحداث تأثيرات عملياتية حاسمة“، ومكافحة المنظمات الإرهابية والإجرامية، والمشاركة في تحرير الرهائن، وحماية كبار الشخصيات العسكرية والمدنية، فضلا عن المنشآت الحساسة ودعم القوات الخاصة عند الحاجة، كما يحدد المرسوم.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الوحدة “يمكنها التدخل في كافة أنحاء البلاد لمواجهة أي تهديد ضد الوحدة الترابية والدفاع عنها“، مضيفا أن قوة التدخل السريع سيشرف عليها ضابط عام أو أعلى يسمى “القائد” الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد.

ويتم تعيين هذا الأخير بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير القوات المسلحة ويحمل رتبة نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ويساعده قائد ثان في القيادة يضمن استمرارية العمليات في حالة غياب القائد الرئيسي أو عجزه.

ويأتي إحداث قوة التدخل السريع “FIRA” امتدادا لمبادرات أخرى لمكافحة الإرهاب لاسيما كتيبة القوات الخاصة المستقلة ومراكز التدريب، والقوة الخاصة لمكافحة الإرهاب (FORSAT).

