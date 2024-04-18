تحطمت مروحية عسكرية في غرب كينيا اليوم الخميس وعلى متنها مسؤولون عسكريون يتقدمهم قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ولم تتوافر بعد معطيات رسمية بشأن مصير أوغولا أو حصيلة ضحايا الحادث.

وأوضح ضابط رفيع في الشرطة الوطنية طالبا عدم كشف هويته لفرانس برس أن “النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا”، من دون أن يقد م تفاصيل بشأن مصير قائد الجيش.

وأشار الى أن هؤلاء “كانوا… في مهمة أمنية لأن جنود قوات الدفاع الكينية منتشرون” في المنطقة حيث تنشط عصابات من قطاع الطرق.

وكانت الرئاسة الكينية أعلنت في وقت سابق أن الرئيس وليام روتو دعا إلى “اجتماع طارئ” لمجلس الأمن الوطني في أعقاب تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة إيلجيو-ماراكويت شمال غرب نيروبي.

ويضم المجلس مسؤولي أبرز الهيئات المعنية بالأمن في البلاد.

وعين روتو الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا البالغ 61 عاما ، قائدا للجيش الكيني في 29/أبريل 2023.

ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، بدأ أوغولا مسيرته العسكرية في صفوف القوات الجوية فيأبريل 1984، بعدما تدر ج في الكلية العسكرية في فرنسا والكلية الوطنية للدفاع في كينيا.