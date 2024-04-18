وصل الرئيسي السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس إلى نواكشوط، في مستهل زيارة صداقة وعمل لموريتانيا، وهي الزيارة الخارجية الأولى له بعد تنصيبه رئيسا للبلاد الشهر الماضي.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي في استقبال ضيفه الذي يزور موريتانيا لمدة يوم واحد.

ويرافق الرئيس السنغالي وفد يضم عددا من الشخصيات الحكومية من بينها:

– ياسين فال، وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية

– مالك ندياي، وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي

– فاتو ديوف، وزيرة البنى التحتية والبنية التحتية البحرية والبنى التحتية للموانئ

– سونار نغوم، الوزير المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية.