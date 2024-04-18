قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، إن موريتانيا في الوقت الراهن تعاني من ضعف التنافسية في مجال الطاقة، إذ أن تكلفة الكهرباء تبلغ 7 أضعاف ما يدفعه الصينيون.

الوزير كان يتحدث في الندوة المنظمة من طرف البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع 2024 حول «توفير الطاقة لإفريقيا: ما المطلوب لتسريع وتيرة الوصول للخدمات وتحسين المعيشة؟».

وأضاف الوزير أن موريتانيا لديها مستقبل «واعد بعد إطلاق الحكومة حزمة إجراءات لتطوير هذا القطاع الأساسي في التنمية من قبيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تمتلك موريتانيا موارد كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح وامكانيات مقدرة في مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر».

وأكد أن الحكومة عمدت إلى «القيام بإصلاحات مؤسسية، حيث تم الفصل ما بين الإنتاج والتوزيع بهدف تحسين الولوج لهذه الخدمة».

وتناول الوزير ضرورة التكامل الاقتصادي في مجال الطاقة بين البلدان ذات الموارد وتلك التي تعاني شحا فيها، وأثار تساؤلا حول موضوع التمسك بهذه الموارد داخل القارة أو تصديرها للخارج.

وحضر أعمال الندوة كل من رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.