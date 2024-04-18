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بوركينا فاسو تطرد دبلوماسيين فرنسيين بسبب «نشاطات تخريبية»

سيدي محمد شمّادبواسطة

أعلنت وزارة خارجية بوركينا فاسو أن ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو، «أشخاصا غير مرغوب فيهم» بسبب «نشاطات تخريبية» مطالبة إياهم بمغادرة البلاد.

وقالت الوزارة في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية، إن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة «صنفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية».

 وأضافت المذكرة: «يطلب منهم مغادرة بوركينا فاسو خلال ال48 ساعة المقبلة».

وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد قبضت في ديسمبر الماضي على أربعة موظفين حكوميين فرنسيين، قالت إنهم «عملاء استخبارات».

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة سبتمبر 2022 بانقلاب كان الثاني خلال ثمانية أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.

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