قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقة، إن اختيار الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي زيارة موريتانيا غدا الخميس “تنم عن متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط.

وقال الوزير “الرئيس السنغالي الجديد حرص على أن يكون أول خروج له من بلده إلى موريتانيا، ونحن فخورون بهذا القرار ونعتبره رسالة خاصة تنم عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين”.

وستكون هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس السنغالي الجديد، الذي انتخب رئيسا في الانتخابات التي نظمت في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ قد حضر حفل تنصيب الرئيس الجديد للسنغال، الذي أقيم في جمنادو بضاحية العاصمة السنغالية دكار.

وكان ولد الشيخ الغزواني، قد أجرى أيضا اتصالا هاتفيا بباسيرو ديوماي فاي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، عبر له من خلاله « عن التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحه إياها الشعب السينغالي »، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

كما عبر له عن عن سعادته بجو « الهدوء والمسؤولية » الذي طبع هذه الانتخابات، مشيدا « بنضج الشعب السينغالي وعراقة تجربته الديموقراطية ».

كما نقل ولد الغزواني الذي يتولى الرئاسية الدورية للاتحاد الأفريقي التهنئة لباصيرو فاي كذلك باسم الاتحاد القاري.