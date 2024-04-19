بإشراف غزواني.. انطلاق معرض « صنع في موريتانيا » 

أشرف الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، زوال اليوم الجمعة في قصر المؤتمرات على افتتاح الدورة الأولى من معرض القطاع الخاص الموريتاني أكسبو 2024 « صُنع في موريتانيا ».

وينعقد المعرض تحت شعار (القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي وموفر فرص العمل)، وهو منظم من طرف اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك في المعرض أكثر من 250 عارضاً وطنياً يمثلون شركات تهتم بقطاعات تضم قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع المعادن والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات.

ويهدف هذا المعرض إلى إبراز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد، وفق القائمين عليه.