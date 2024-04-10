أصدرت الرئاسة الموريتانية، مرسوما يقضي بتخفيض مدة سنة نافذة من العقوبة النافذة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المقضي به قبل 11 مارس 2024، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445.

وسيستفيد من هذا الإجراء 110 من السجناء بالإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج عن بقية المستفيدين بسنة كاملة.

وقال المرسوم إنه يستثنى من هذا التخفيض المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل أو استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.