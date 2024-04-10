دعا الإمام أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، إلى المحافظة على السلم مع قرب الانتخابات الرئاسية، مشددا على نبذ التنابز والتنافس السلبي.

وطالب ولد حبيب الرحمن في خطبة عيد الفطر، اليوم الأربعاء، كل المترشحين للرئاسيات إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط.

وأكد على ضرورة الاتحاد والتعاضد والالتفات للقضايا الهامة للأمة، وخاصة القضية الفلسطينية، داعيا إلى القيام بخطوات جادة في هذا الصدد لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الإخوة الفلسطينيين، مشددا على ضرورة دعمهم ماديا ومعنويا.

وبين الإمام أحكام زكاة الفطر ومقدارها، وما تخرج منه، ومن تخرج عنهم ووقتها ومن تجب عليهم ومستحقيها، مستفيضا في أهمية أدائها لكونها لا تسقط عن القادر بمضي وقتها حيث تبقى في ذمة من تجب عليهم حتى يؤدونها.

حضر الصلاة الرئيس الموريتاني والوزير ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الدستوري، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات الدستورية، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن والشخصيات السامية في الدولة والسلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد لدى موريتانيا وجمع من سكان مدينة نواكشوط.