الأحد, 22 مارس
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا تعلن انتهاء جزء من مشروع تخزين المحروقات وتوسعة مرتقبة

أحمد بدي

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي انتهاء الأشغال في منشآت تخزين المحروقات السائلة في نواكشوط بسعة 23 ألف متر مكعب، ضمن برنامج لزيادة القدرة التخزينية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة تقلبات الإمدادات.

وأوضح ولد أجاي، في تدوينة على فيسبوك، أن العمل يتواصل في خزانات إضافية بسعة 100 ألف متر مكعب، ما سيرفع إجمالي الطاقة التخزينية إلى 123 ألف متر مكعب، مقارنة بنحو 60 ألف متر مكعب في السابق.

وأضاف أن الطاقة التخزينية السابقة كانت تغطي استهلاك البلاد لأسابيع محدودة، مشيرًا إلى أن توسيع السعة يهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات المرتبطة بإمدادات المحروقات.

Mauritel

