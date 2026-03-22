أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي انتهاء الأشغال في منشآت تخزين المحروقات السائلة في نواكشوط بسعة 23 ألف متر مكعب، ضمن برنامج لزيادة القدرة التخزينية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة تقلبات الإمدادات.

وأوضح ولد أجاي، في تدوينة على فيسبوك، أن العمل يتواصل في خزانات إضافية بسعة 100 ألف متر مكعب، ما سيرفع إجمالي الطاقة التخزينية إلى 123 ألف متر مكعب، مقارنة بنحو 60 ألف متر مكعب في السابق.

وأضاف أن الطاقة التخزينية السابقة كانت تغطي استهلاك البلاد لأسابيع محدودة، مشيرًا إلى أن توسيع السعة يهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات المرتبطة بإمدادات المحروقات.