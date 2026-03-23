قال الجيش الموريتاني، إن مقتل ثلاثة منقبين، بينهم موريتانيون ومالي، وقع داخل الأراضي المالية قرب الحدود مع موريتانيا، مؤكدا أن وحدات الجيش الموريتاني لم تكن طرفًا في الحادث.

وأوضح الجيش في بيان مساء اليوم، أن قوة مسلحة مكوّنة من خمس سيارات وعشرين دراجة نارية وصلت صباح 20 مارس إلى قرية “ياكنا” المالية، الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترًا من الحدود الموريتانية و40 كيلومترًا من قرية “ابغيديده” داخل الأراضي الموريتانية، حيث اعتقلت ثلاثة منقبين عثر عليهم لاحقًا قتلى.

وأضاف أن وحدات من الجيش كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي وقت الحادث، مشيرة إلى أن القوة التي نفذت العملية كانت تتحرك داخل الأراضي المالية.

بيان الجيش جاء ردا على نائب عن مقاطعة أطويل بولاية الحوض الغربي قال إن صبية من بلدية بغداد قُتلوا في حادث اتهم فيه عناصر من الجيش المالي.

وأضاف النائب في تدوينة على “فيسبوك”، أن الضحايا كانوا يرعون ماشيتهم وقت وقوع الحادث، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن عددهم أو ظروف الحادث.