قدمت موريتانيا التعزية لكل من دولة قطر والجمهورية التركية، إثر حادث تحطم مروحية في المياه الإقليمية القطرية ناتج عن عطل فني.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، قالت فيه إن “ موريتانيا تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة في استشهاد ثلة من شهداء الواجب الوطني من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية–التركية، إضافة إلى مدنيين من الجنسية التركية، إثر سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية نتيجة عطل فني أثناء أدائهم مهامهم.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج “تضامن موريتانيا الكامل مع حكومتي وشعبي قطر وتركيا، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا”.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان على “إكس”، عن حادثة تحطم مروحية في المياه الإقليمية لقطر، أدت إلى وفاة 3 منتسبين للقوات المسلحة القطرية، فيما أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي واثنين من الفنيين من شركة تركية خلال نفس الحادث.