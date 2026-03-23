أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، رسميا، عن إطلاق برنامجها الجديد “كرييتور فاست تراك” (Creator Fast Track) عبر منصة “فيسبوك”، وذلك بهدف استقطاب كبار صناع المحتوى من منصات منافسة مثل “تيك توك” و”يوتيوب” عبر تقديم حوافز مالية ثابتة.

وأوضح بيان للشركة أن البرنامج الجديد يقدم نظام “رواتب شهرية مضمونة” لمدة ثلاثة أشهر للمبدعين الذين يتوفرون على قاعدة جماهيرية قوية على المنصات المنافسة.

وتتوزع هذه المكافآت المالية لتشمل تخصيص 3000 دولار شهريا لصناع المحتوى الذين يتجاوز عدد متابعيهم المليون على “تيك توك” أو “يوتيوب” أو “إنستغرام”، و1000 دولار لمن تتراوح قاعدة متابعيهم بين 100 ألف ومليون متابع، فيما تم تخصيص مبالغ تتراوح بين 100 و450 دولارا للفئات التي تمتلك ما بين 20 ألفا و100 ألف متابع.

وأشارت تقارير إعلامية متخصصة إلى أن الاستفادة من هذا البرنامج لا تتطلب حصرية المحتوى، حيث تتيح “ميتا” للمبدعين إعادة نشر مقاطعهم القصيرة “ريلز” المتوفرة على منصات أخرى، شريطة أن تكون أصلية وخالية من العلامات المائية للشركات المنافسة. كما يفرض البرنامج نشر 15 مقطعا على الأقل شهريا، موزعة على 10 أيام مختلفة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تسجيل “ميتا” لأداء مالي قوي في قطاع دعم المبدعين خلال سنة 2025. وحسب أرقام أوردتها وسائل إعلام دولية، فقد دفعت الشركة ما يقارب 3 ملايير دولار لصناع المحتوى خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بسنة 2024، علما أن مقاطع الفيديو القصيرة استحوذت لوحدها على 60 في المائة من إجمالي هذه المدفوعات.

وفي سياق متصل، ولتعزيز ثقة المبدعين، أدرجت منصة “فيسبوك” مقاييس جديدة ضمن “لوحة البيانات الاحترافية”، تشمل “المشاهدات المؤهلة للربح” و”معدل الأرباح لكل ألف مشاهدة”، لمساعدة صناع المحتوى على تتبع عائداتهم المالية بدقة.

ويرى مراقبون أن برنامج “كرييتور فاست تراك” يعكس توجها استراتيجيا لشركة “ميتا” للاستثمار المباشر في صناع المحتوى وجماهيرهم، بغية ضمان تنافسية وريادة منصة “فيسبوك” في مجال مقاطع الفيديو القصيرة.