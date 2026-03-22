أوقفت مفوضية الشرطة بمدينة ازويرات (شمال موريتانيا)، أمس السبت، شخصًا يشتبه في كونه المسؤول عن الاعتداء على أسرة في حي “الزِّمْلَه” قبل أقل من شهر.
و وفقا لما أورده مراسل “صحراء ميديا” في المدينة، فقد تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به بعد التأكد من وجود شخص في المنطقة له سوابق مماثلة، قبل أن تتعرف الضحية عليه.
وكانت هذه الجريمة قد أثارت صدمة في صفوف سكان المدينة، حيث ادعت الأسرة أن المجرم باغتها عقب عودة الزوجة من المحظرة، موجّهًا إليها عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسدها، كما أصاب الزوج بجروح وصفت بالخفيفة، قبل أن يحكم إغلاق أحد الأبواب في محاولة لعزل الزوج والتفرغ للاعتداء على زوجته.