أعلن الجيش المالي أنه نفذ في منطقة خاي بين 14 و21 مارس من قتل نحو 40 مسلحا، من بينهم قائد بارز، وتحرير 12 رهينة كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية.

وقال الجيش البيان، إن العملية ركزت على مناطق يليماني وسيغالا، وشملت تحديد وتدمير ملاجئ للجماعات المسلحة، بما في ذلك قاعدتين كبيرتين في مدينا-كايس.

كما تم استرجاع ثلاثة مركبات، بينها حافلة تابعة لشركة سونف، لإعادتها إلى أصحابها.

ولفت الجيش إلى أنه صادر معدات متنوعة كانت بحوزة الجماعات المسلحة، بينها طائرات مسيرة، أجهزة اتصال، وأكثر من ثلاثة آلاف لتر من الوقود، إلى جانب ذخائر ومعدات عسكرية أخرى.

وأوضح الجيش أن الرهائن المحررين يخضعون حاليا لفحوصات طبية قبل تسليمهم إلى عائلاتهم، وأن العملية تأتي متابعة للعمليات السابقة في مناطق أمبيدي وديبولي، ضمن جهود الجيش لملاحقة الجماعات المسلحة في شمال وغرب البلاد.