انطلقت، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من الأولمبياد الوطني لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم في مراكز الامتحان عبر ولايات نواكشوط الثلاث، بمشاركة 677 تلميذاً في مواد العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء.

وتشمل المسابقة تلاميذ السنة السابعة من التعليم الثانوي والرابعة من التعليم الإعدادي، في إطار جهود رسمية لتعزيز التميز الأكاديمي وتنمية القدرات العلمية لدى الطلاب.

وأوضح الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صدفي سيد محمد، أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ روح التنافس الإيجابي بين التلاميذ والمؤسسات التعليمية، مضيفاً أنها تُجرى في ظروف مناسبة تتيح للطلاب أداء الاختبارات براحة.

وأشار إلى أن المبادرة تحظى بدعم رسمي لتعزيز أداء المنظومة التعليمية، مشيداً بمواكبة أولياء الأمور والجهود التي تبذلها الطواقم التربوية والإدارية في تنظيم المسابقة.