تعتزم تشاد نشر نحو 800 من عناصر الشرطة والدرك في هايتي خلال العام الجاري، للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى دعم الشرطة الهايتية في مواجهة العصابات المسلحة، وفق ما أفاد به مسؤول أمني تشادي رفيع.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التصريح لوسائل الإعلام، إن هذه القوة يُتوقع أن تصل إلى هايتي بحلول يونيو، بعد تلقي تدريبات من شركاء أوروبيين وأمريكيين.

وفي السياق، قال وزير خارجية جمهورية الدومينيكان روبرتو ألفاريز إن قوة مكافحة العصابات المدعومة من الأمم المتحدة يُتوقع أن تبلغ قوامها الكامل البالغ 5500 عنصر بحلول أكتوبر، مشيرًا إلى أن عناصر الشرطة الكينية المنتشرة حاليًا في هايتي ضمن نموذج سابق من القوة قد تبدأ انسحابًا تدريجيًا.

وأضاف ألفاريز، عقب اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، أن القوات التشادية تتلقى تدريبًا في الولايات المتحدة، غير أن متحدثًا باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفى ذلك، مؤكدًا أن العناصر التشادية لا تتدرب على الأراضي الأمريكية.

وكانت قوة مكافحة العصابات قد أُنشئت كنسخة موسعة من مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات بقيادة كينيا، إلا أنها لم تشهد حتى الآن انتشارًا كبيرًا منذ إقرارها في سبتمبر الماضي