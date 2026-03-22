أفادت وكالة رويترز أن مخزونات وقود الطائرات في عدة دول إفريقية تشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما يزيد الضغوط على شركات الطيران ويرفع كلفة التشغيل.

ونقلت رويترز عن مصادر في قطاع الطيران، أن الاحتياطيات الحالية في بعض الدول لا تكفي سوى لأسابيع قليلة، بينما تراجعت في دول أخرى إلى مستويات أدنى، ما يثير مخاوف من احتمال حدوث نقص في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعتمد فيه القارة بشكل كبير على واردات الوقود المكرر، يمر معظمها عبر مضيق هرمز، الذي شهد تباطؤًا حادًا في حركة الشحن منذ اندلاع النزاع أواخر فبراير.

وقال مسؤولون في شركات طيران إن تقلب الأسعار وصعوبة تأمين الوقود باتا يشكلان تحديًا يوميًا لعمليات التشغيل، حيث قد تتغير الأسعار خلال ساعات، ما يعقد التخطيط للرحلات ويضغط على هوامش الأرباح.

وأضافوا أن شركات الطيران الإفريقية تتحمل عبئًا أكبر مقارنة بنظيراتها عالميًا، إذ يمثل الوقود نسبة مرتفعة من تكاليف التشغيل، في ظل محدودية قدرات التكرير داخل القارة.

وفي مواجهة هذه الضغوط، بدأت بعض الشركات فرض رسوم إضافية على التذاكر، فيما تدرس أخرى خفض عدد الرحلات أو تعديل الأسعار للتكيف مع الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود.

ويحذر محللون من أن استمرار اضطراب الإمدادات قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، ويزيد من احتمالات نقص الوقود، ما قد ينعكس على حركة النقل الجوي في القارة خلال الأشهر المقبلة.