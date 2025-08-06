قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، إن على شركة “آرما للبيئة” مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وزيادة الآليات والعمال، “لضمان إزالة القمامة من الأحياء، لما لذلك من أثر على صحة السكان والبيئة الحضرية” وذلك خلال زيارة أداها اليوم لولاية نواكشوط الغربية، لمتابعة تنفيذ خطة نظافة العاصمة.

و أكد الوزير أن “الشركة ملزمة بحل الإشكالات خلال 48 ساعة، وإلا ستُواجه عقوبات مالية وفق العقود” بحسب وصفه.

وكانت موريتانيا قد أبرمت يونيو الماضي صفقة نظافة مع “آرما هولدينغ” بقيمة تتجاوز 706 ملايين أوقية قديمة، تمتد لعشر سنوات.