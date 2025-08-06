عقد وزراء الصحة، والتحول الرقمي، والميزانية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا في نواكشوط لمناقشة استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الاستشفائي، في ظل ما تقول الحكومة إنها تحديات متزايدة في تسيير المستشفيات وتوزيع الكوادر الطبية.

الاجتماع، الذي استضافته وزارة الصحة، يأتي في أعقاب توجيهات رئاسية سابقة تدعو إلى إصلاح شامل للقطاع الصحي، وتعليمات صادرة عن الوزير الأول بداية الشهر الجاري، تدعو إلى تحديد أولويات الإصلاح واقتراح حلول للعقبات المشتركة بين المستشفيات.

وشهد اللقاء تقديم عروض فنية تناولت التحديات التي تواجه المنظومة الاستشفائية، بما في ذلك نقص الموارد البشرية، وضعف آليات تمويل العلاجات، ومحدودية فعالية أنظمة المعلومات الطبية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية متعددة القطاعات تتولى إعداد خطة تنفيذية على المديين القصير والمتوسط، تتضمن تحديد المحاور ذات الأولوية، وآليات التنفيذ، ومؤشرات المتابعة والتقييم.

وقال الوزراء المشاركون إن تحسين جودة الخدمات الصحية يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين القطاعات المعنية، وأكدوا على الطابع الاستعجالي لهذا الإصلاح.