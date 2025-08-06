أحالت النيابة العامة بمحكمة ولاية اترارزة اليوم الأربعاء؛ أربعة أشخاص من قرية “بَيْجك” إلى السجن المدني، ووضعت عشرة آخرين من نفس القرية تحت المراقبة القضائية، بتهمة الاعتداء على القوة العمومية.

وكانت فرقة الدرك الوطني في روصو قد أوقفت 14 شخصًا من سكان القرية، عقب اشتباكات ومناوشات قام خلالها المتهمون برشق سيارات الدرك بالحجارة، خلال اقتحام العناصر الأمنية لمدرسة كان السكان يحتجزون فيها عددًا من المواشي تعود لقرية مجاورة.

ووفق ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في الولاية، فإن سكان القرية برروا احتجازهم للمواشي بأنها أتلفت حقولهم الزراعية عمدًا، رغم ما قالوا إنها تحذيرات سابقة وجهوها لأصحابها.