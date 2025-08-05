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الثلاثاء, 5 أغسطس
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

رواندا تعلن استعدادها لاستقبال 250 مهاجراً مُرحّلاً من الولايات المتحدة

محمد عبد اللهبواسطة

أعلنت رواندا عزمها استقبال 250 مهاجراً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع واشنطن.

ووفق ما أفادت به المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء؛ فإنه “لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ العملية”.

وأوضحت المتحدثة أن “جميع العائلات الرواندية عانت من مصاعب النزوح، وقيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل”، في إشارة إلى اتفاق مشابه كانت رواندا قد وقعته مع المملكة المتحدة، قبل أن تلغيه الحكومة البريطانية الجديدة عام 2024.

وكانت واشنطن قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة ترحيل واسعة النطاق، عقب التفاوض على إجراءات مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين من أراضيها إلى دول ثالثة.

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موري نت
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