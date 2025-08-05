أعلنت رواندا عزمها استقبال 250 مهاجراً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع واشنطن.

ووفق ما أفادت به المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء؛ فإنه “لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ العملية”.

وأوضحت المتحدثة أن “جميع العائلات الرواندية عانت من مصاعب النزوح، وقيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل”، في إشارة إلى اتفاق مشابه كانت رواندا قد وقعته مع المملكة المتحدة، قبل أن تلغيه الحكومة البريطانية الجديدة عام 2024.

وكانت واشنطن قد أطلقت خلال الأشهر الماضية حملة ترحيل واسعة النطاق، عقب التفاوض على إجراءات مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين من أراضيها إلى دول ثالثة.