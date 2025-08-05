بدأت أمس الاثنين في مدينة كيهيدي شرقي موريتانيا المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي، ويأتي المشروع في إطار خطة حكومية لمواجهة أضرار الفيضانات.

وقال بوسيف ولد سيد أحمد منسق مشروع “مدن”، إن “المرحلة الحالية من مشروع الصرف الصحي تتركز على تنظيف الشبكة القديمة”.

وأضاف أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسات الخاصة بالحلول الهيكلية الدائمة في أكتوبر المقبل، وتنتهي في مارس 2026، على أن تُباشر الأشغال في النصف الأول من العام ذاته، وفق قوله.

ويشرف على تنظيم هذا المشروع، مشروعُ دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة (مدن) بالتعاون مع المكتب الوطني للصرف الصحي وبتمويل من البنك الدولي.

وأكد مدير المكتب الوطني للصرف الصحي، أحمد زيدان ولد أحمد محمود، استعداد المكتب الوطني للصرف الصحي لتقديم العون اللازم كلما اقتضت الضرورة.