قال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا، محمد محمود ولد عبد الله، إنه من المتوقع أن يبدأ ضخ المياه من محطة بني الناجي مساء اليوم، بعد أسابيع من توقفها نتيجة ما وصفه بـ”وضعية استثنائية”.

وفي تدوينة نشرها على صفحته في الفيسبوك، أشاد المسؤول بالفرق الفنية التي وصفها بـ”المرابطة”، مشيرًا إلى أنها “قامت بالمستحيل” لتجاوز التحديات الفنية المرتبطة بتوقف المحطة.

وتعاني مدينة نواكشوط منذ أكثر من أسبوع أزمة عطش خانقة، قالت الشركة الوطنية للماء إنها ناتجة عن “اضطرابات مؤقتة” في التوزيع، نتيجة تركيب منشأة جديدة لمكافحة الطمي.

قالت الشركة الوطنية للماء، “إن تركيب المنشأة الجديدة الخاصة بإزالة الطمي دخل مراحله الأخيرة، التي سيتم خلالها ضبط بعض المتغيرات، قبل أن يعود تزويد العاصمة نواكشوط بالمياه إلى حالته الطبيعية”.

جاء ذلك في تصريحات للمستشار الفني لمدير الشركة الوطنية للماء، محمد الأمين ولد المصطفى السالك، لقناة صحراء24، قال إن البرنامج كان “يقضي بعودة المياه إلى طبيعتها من خلال تشغيل المنشأة يوم الثلاثين من الشهر الماضي، لكن بعض الأشغال والإجراءات التي تقوم بها الشركة الصينية المنفذة للمشروع تسببت في هذا التأخير”.