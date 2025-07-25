اختُتمت بنواكشوط فعاليات النسخة الأولى من “Mauritanie Fintech Hackathon”، والتي استمرت أسبوعًا كاملًا، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف مناطق البلاد.

وشهدت الفعاليات، جلسات تدريب وورش عمل مكثفة، بإشراف نحو 30 خبيرًا وموجهًا في مجالات التقنية والمالية وريادة الأعمال، وانتهت بتتويج ثلاثة مشاريع رئيسية، إضافة إلى منح جوائز خاصة لبعض المبادرات المتميزة.

وفاز مشروع BPIQ بجائزة أفضل مشروع طلابي، حيث قدّمت المجموعة المشاركة حلاً يقوم على الذكاء الاصطناعي والتعرف الصوتي، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الأوامر الصوتية.

وحصل المشروع، على فرصة تدريب لمدة ستة أشهر في مؤسسة “Next Mauritania”، إضافة إلى منحة مالية قدرها 50 ألف أوقية جديدة.

وحصد مشروع Karnet LBoutig، الذي طوّر تطبيقًا يتيح للبقالين إدارة حساباتهم ومخزونهم بشكل رقمي، على المركز الثاني، فيما حلّ مشروع Tayns في المركز الثالث، وهو منصة لتسويق المنتجات الحرفية الموريتانية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لمزرعة “RIM Poulet” التي تسوّق نفسها تحت شعار “دجاج للجميع”، إلى جانب إشادة بمشروع “Ithtikhar” الذي يوفّر أدوات لإدارة الميزانيات الأسرية وتشجيع الادخار، فيما اختارت اللجنة المعهد الوطني للرقمنة كأفضل مؤسسة تعليمية مشاركة في الحدث.

وقالت مديرة البرنامج، حبصة ديا، قالت إن “الهاكاثون أثبت أن “الشباب الموريتاني يزخر بالأفكار الجريئة والطموحة”، مشيرة إلى أن “الاستثمار في التكوين والتوجيه هو السبيل لبناء مستقبل مالي شامل.”

وجاء تنظيم هذا الحدث ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، برعاية “Financial Afrik” وعدد من الشركاء المؤسسيين، في إطار سعي أوسع لتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية، وترسيخ مبدأ السيادة الرقمية في موريتانيا.