أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا هدى باباه اليوم الجمعة، نتائج شهادة ختم الدروس الإعدادية لعام 2025.

ونشرت الوزيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة الفائزين الأوائل على المستوى الوطني، وهم:

1. منى يحيى عبد الدائم – 18.21

2. حمود سيد محمد ميلود – 17.63

3. فضل بناه أعمر – 17.58

4. ميمونة عبد الله الشيخ سيديا – 17.58

5. حبيب المصطفى متالي – 17.48

6. محمد المختار سعد بوه لمحمود – 17.38

7. حم إمام إمام – 17.28

8. جينبا إبراهيم صال – 17.27

9. أروى الخليل عمار – 17.20

10. صالح أعمر جوده – 17.08

وتصدرت ولاية الحوض الشرقي ترتيب الولايات في نسب النجاح بـ59.04%، ثم ولاية الترارزة بنسبة 48.10%، فيما بلغت نسبة النجاح في ولاية إينشيري 42.55%، بحسب الوزيرة.

