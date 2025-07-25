توفيت سيدة إثر حادث سير، وقع صباح اليوم الجمعة، عند الكلم 45 على طريق نواكشوط- روصو، حسب مراسل صحراء ميديا في المنطقة.

وقال المراسل، إن الحادث تسبب أيضا في إصابة 3 أشخاص من نفس الأسرة ، بينهم طفلان،وذلك بعد تصادم السيارة التي كانت تقلهم بسيارة متوقفة على جانب الطريق.

وكانت السيارة قادمة من روصو تقل خمسة أشحاص من أسرة واحدة، من بينهم ثلاثة أطفال نجا أحدهم، فيما تعرض السائق الوالد وولدان لإصابات بليغة.

وشهد الأسبوع الجاري عدة حوادث سير في محاور طرقية مختلفة بالبلاد، تسببت في وفاة 16 شخصا على الأقل، مع تسجيل العديد من الإصابات.