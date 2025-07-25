أدانت موريتانيا مصادقة الكنيست “الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.”

وقالت في بيان أصدرته الخميس، إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي “ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.”

وجاء في البيان:”إن مثل هذه الخطوة الأحادية يشكل تصعيدا غير مبرر، وتقويضا لفرص السلام، وتهديدا جديا لأسس حل الدولتين، كما أنها تناقض إرادة المجتمع الدولي الذي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”

وجددت الخارجية، موقف موريتانيا “الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق”، ودعت “المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.”