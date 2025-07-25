أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بموريتانيا، اعتماد الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الإلكترونية كخيار وحيد لتسديد المخالفات المرورية.

وقالت الشرطة في إيجاز نشرته عبر صفحته بفيسبوك الخميس، إنها لن تقبل اعتبارا من اليوم الجمعة، “أي مبالغ نقدية لدى المفوضيات أو نقاط الشرطة”، وطلبت “من جميع المعنيين استخدام الوسائل الرقمية المتاحة عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية المعتمدة، وفق الإجراءات المحددة.”

وأوضحت أن الخطوة “تأتي في إطار تعزيز الشفافية، وتسهيل الخدمات، وتكريس التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه في مختلف المجالات. “