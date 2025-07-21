أعلن الجيش المالي الاثنين، عن نجاح عملية عسكرية دقيقة، نفذها في منطقة تنفاديماتا، أسفرت عن تحييد من سماه “الإرهابي” سليمان أغ باكاوا، المعروف بالاسم الحركي “الجندي”.

ويعد “الجندي”، أحد “أخطر قادة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وكان مسؤولا عن أحداث “العنف والاختطاف والاغتيالات التي طالت عناصر القوات المسلحة والمدنيين في منطقة ميناكا والمناطق المجاورة”، وفقا لبيان الجيش.

كما تورطت مجموعته “الإرهابية” بحسب بيان الجيش، في نشر الرعب في المنطقة، بالإضافة إلى تورطها بشكل “مباشر في عمليات مسلحة ضد الدولة والسكان الأبرياء.”

وأكد الجيش، أن عملية اغتيال الجنيد، نفذت “باحترافية عالية”،و “جاءت بعد تخطيط محكم”، وجدد التزامه بحماية “وحدة الأراضي الوطنية والدفاع عن المواطنين.”

وأواخر شهر يونيو المنصرم، أعلن الجيش ، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وحارسه الشخصي، وذلك في شمال مالي، دون أن يكشف عن هويتيهما.