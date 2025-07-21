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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

الجيش المالي يعلن تحييد أحد “أخطر” قادة تنظيم داعش

محمد يوسفبواسطة
Members of the FAMA (Mali Armed Forces) patrol in the streets of Gao, on July 24, 2019, a day after suicide bombers in a vehicle painted with UN markings injured one French, several Estonian troops and two Malian civilians in an attack on an international peace-keeping base in Mali. - Malian authorities have struggled to improve security since France intervened in 2013 to drive back Islamic insurgents in the north. Around 4,000 French troops are deployed under Operation Barkhane alongside the MINUSMA peacekeeping force of around 15,000 soldiers and police. (Photo by Souleymane Ag Anara / AFP)

أعلن الجيش المالي الاثنين، عن نجاح عملية عسكرية دقيقة، نفذها في منطقة تنفاديماتا، أسفرت عن تحييد من سماه  “الإرهابي” سليمان أغ باكاوا، المعروف بالاسم الحركي “الجندي”.

ويعد “الجندي”، أحد “أخطر قادة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وكان مسؤولا عن أحداث “العنف والاختطاف والاغتيالات التي طالت عناصر القوات المسلحة والمدنيين في منطقة ميناكا والمناطق المجاورة”، وفقا لبيان الجيش.

كما تورطت مجموعته “الإرهابية” بحسب بيان الجيش، في نشر الرعب في المنطقة، بالإضافة إلى تورطها بشكل “مباشر في عمليات مسلحة ضد الدولة والسكان الأبرياء.”

وأكد الجيش، أن عملية اغتيال الجنيد، نفذت “باحترافية عالية”،و “جاءت بعد تخطيط محكم”، وجدد التزامه بحماية “وحدة الأراضي الوطنية والدفاع عن المواطنين.”

وأواخر شهر يونيو المنصرم، أعلن الجيش ، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وحارسه الشخصي، وذلك في شمال مالي، دون أن يكشف عن هويتيهما.

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