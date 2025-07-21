أعلن البرنامج الوطني لمحاربة التسول التابع لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية الموريتانية، إطلاق حملة ” ضد ظاهرة التسول تشمل إبعادهم عن الطرق و الملتقيات الرئيسة.”

الحملة تستمر في مرحلتها الحالية، ثلاثة أسابيع، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية عبر (فيسبوك)، واعتمدت خطة لمكافحة الظاهرة، تتضمن “إحصاء المتسولين و إنشاء قاعدة بيانات قابلة للتحديث.”

كما تتضمن الخطة “تجهيز مقرات إيواء لصالح المستهدفين (تم تجهيز مقر على مستوى مقاطعة الميناء)”، و”إنشاء مشاريع مدرة للدخل تهدف إلى تحويلهم من متسولين إلى فاعلين اقتصاديين”، بالإضافة إلى “اعتماد خطة اتصالية ترشد لمحاربة ظاهرة التسول.”

وأشارت إلى “سحب عشرات من المستهدفين، تم توجيههم و إرشادهم حول البرامج البديلة” ، وأضافت أنهم استفادوا “من سلال غذائية”.