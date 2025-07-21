دشّن وزير الثقافة والفنون والاتصال في الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، اليوم الإثنين؛ محطة البث الرقمي الأرضي (TNT) ونقل بث الإذاعات الوطنية إلى البرج الجديد للبث، في إطار تنفيذ التزامات موريتانيا الدولية، خاصة اتفاقية جنيف 2006 المتعلقة بالتحول نحو البث الرقمي، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.

وقال وزير الثقافة بالمناسبة، إن المشروع لا يمثل مجرد تطوير تقني أو تحديث للبنية التحتية، بل “يُجسد ترسيخًا لحق الدولة في امتلاك أدوات بثها السيادي، وتحرير المواطن من الارتهان لوسائط خارجية”.

وأشار ولد مدو إلى أن البث الرقمي الأرضي هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن “نفاذًا عادلًا وحرًا إلى الإعلام العمومي”، دون اشتراطات تجارية أو اختلالات في التغطية أو مساس بالخصوصية الوطنية، وفق قوله.

وأضاف أن المحطة تُعد “منظومة استراتيجية تهدف إلى تحديث الشبكات، وتحسين جودة الصورة والصوت، وتوسيع التغطية الجغرافية لتشمل كافة ولايات الوطن”.