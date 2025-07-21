دعت حملة “معًا للحد من حوادث السير”، إلى تحرك “جدي” لتعزيز السلامة الطرقية، إثر الحادث المأساوي الذي وقع أمس الأحد؛ عند الكيلومتر 75 من طريق الأمل، وراح ضحيته خمسة أشخاص وأصيب آخرون إصابات متفاوتة الخطورة.

وطالبت الحملة في بيان لها، بضرورة تكثيف التوعية بالسلامة الطرقية مع بداية موسم الخريف، داعية السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، مثل حمل قنينات إطفاء الحريق، وتجنب المواد القابلة للاشتعال.

وانتقدت الحملة غياب وزارة التجهيز والنقل عن موقع الحادث، وعدم إصدارها بيان تعزية، في مقابل تثمينها لسرعة توضيح وزارة الداخلية لملابسات نقل الجثامين واعتذارها.

وجددت دعوتها لتوفير طائرة إسعاف جوي، وطالبت باحترام كرامة الضحايا من خلال عدم تصويرهم أو نشر صورهم.