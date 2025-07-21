أوقف خفر السواحل الموريتاني، زورقا يقل 156 مهاجرا غير نظامي يحملون جنسيات عدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال، كانوا في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.

وحسب بيان لوزراة الصيد، فقد انطلق الزورق من العاصمة الغمبية بانجول يوم الأربعاء الماضي، و استمرت الرحلة في البحر لمدة أربعة أيام، لكن سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح أجبرتهم على البحث عن ملجأ، مما دفعهم إلى التوجه نحو مدينة نواذيبو، و تم اعتراضه من طرف دورية تابعة لخفر السواحل في محيط ميناء نواذيبو المستقل،

وأضافت أنه المهاجرين بينهم 101 شخص، من بينهم 3 نساء يحملون الجنسية السنغالية، و21 شخصًا، من بينهم 9 نساء، يحملون الجنسية الغامبية، و32 شخصًا يحملون الجنسية الغانية، بالإضافية إلى شخصين من غينيا كوناكري.