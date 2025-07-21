أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر)، من مدينة وادان بولاية آدرار شمالي موريتانيا، البرنامج الوطني لدعم الفئات الهشة بمدائن التراث، بغلاف مالي قدره 60 مليون أوقية قديمة.

وتستفيد من هذا البرنامج المدن الأثرية بمعدل (400) أسرة عن كل مدينة من مدن وادان وشنقيط وتيشيت وولاته، بمعدل (50000) أوقية قديمة لكل أسرة، بالإضافة إلى استفادة مجموعة من الفئات المنتمية لمجتمع “تآزر” من تمويل برامج ومشاريع مدرة للدخل.

وقال المندوب العام لتآزر، إن زيارته التي تشمل ولايات تكانت وآدرار وإينشيري، تهدف إلى إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع الهامة التي أنجزتها المندوبية.

وأضاف أن هذه المشاريع تشمل تقديم مساعدات نقدية استثنائية للأسر الأكثر هشاشة في معظم البلديات والمقاطعات المزورة في هذه الولايات، وتقديم عربات ثلاثية العجلات ومطاحن وثلاجات شمسية وتمويل دكاكين جمعوية في معظم هذه البلديات.

وأكد أن المشاريع تشمل كذالك تقديم مستلزمات زراعية تضم خمس مضخات مائية و(4800) متر من السياج وعربات ثلاثية العجلات لصالح بلدية تجكجة، مع وضع حجر الأساس لبناء إقامة داخلية للتلاميذ بتامورت انعاج، تتسع لحوالي (150) تلميذا.

وبين أن هذه التدخلات تشمل إعادة تأهيل المركز الصحي بالقدية، وتجهيزه بالمعدات الطبية والتقنية والإدارية، وتزويد المختبر بالمعدات بكلفة مالية إجمالية تبلغ (56) مليون أوقية قديمة.