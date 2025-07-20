أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الأحد، أن نسبة تقدم الأشغال في طريق أطار – شنقيط بلغت 20 في المائة، وفق ما أكده وزير التجهيز والنقل اعل ولد الفيرك، خلال زيارة تفقدية للطريق.

وتشمل الأشغال الجارية حسب بيان للوزارة، عمليات الردم وبناء منشآت تصريف مياه الأمطار.

ودعا ولد الفيرك إلى ضرورة «تسريع وتيرة الأشغال واحترام الآجال المحددة وجودة التنفيذ».

وفي سياق متصل قال البيان إن الوزير وقف على تقدم الأشغال في طريق تجكجة – بومديد، حيث تم ردم 60 كيلومترا من مقطع تجكجة – القدية البالغ طوله 80 كلم، إلى جانب تنفيذ منشآت مائية.

وأشار الوزير إلى أن مقطع بومديد – القدية (75 كلم) عرف «توقيع عقد جديد مع شركة بديلة بعد فسخ العقد مع الشركة الصينية السابقة» مؤكدا أن الأعمال فيه «بلغت 60 كلم من الردم، رغم صعوبة التضاريس في هذه المنطقة».

وأوضح أن الأشغال من المنتظر أن تكتمل بحلول يونيو 2026، مضيفا أن هذه الزيارة تندرج «ضمن جولة تشمل ستة مقاطع طرقية، في إطار متابعة تنفيذ 30 مشروعا للبنية التحتية الطرقية قيد الإنجاز» حسب الوزير.