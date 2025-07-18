كشفت الحكومة الموريتانية، عن تحضيراتها لإطلاق سلسلة من الفعاليات السياحية، في إطار تشجيع السياحة الداخلية.

جاء ذلك على لسان وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه، خلال إشرافها ليل الخميس/الجمة، على إطلاق موسم إنعاش السياحة الداخلية (الكيطنة)، تحت شعار ( وطني وجهتي)، بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي موريتانيا.

وقالت الوزيرة، إن قطاعها سيطلق “لاحقا سلسلة من الفعاليات السياحية المتميزة، تشمل موسم الخريف من مدينة لعيون، وموسم المناطق الشاطئية من مدينة نواذيبو، وموسم ثقافة الضفة من مدينة كيهيدي.”

كما أكدت اتخاذ، “جملة من الإجراءات لضمان راحة وأمن مرتادي المناطق السياحية، من بينها تطوير المرافق السياحية لضمان جودة خدماتها وتفتيشها للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية، وإطلاق حملات دعائية لتشجيع السياحة الداخلية، مع التركيز على التنوع الثقافي والطبيعي وتوفير معلومات سياحية شاملة عبر منصة تفاعلية متكاملة وتطبيق (البواه).”

ولفتت إلى أن “هذه التظاهرة تساهم فيها وزارات “تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية عبر تنظيم سلسلة من الأنشطة”، و”التربية وإصلاح النظام التعليمي من خلال تنظيم مخيمات صيفية، و”التحول الرقمي وعصرنة الإدارة من خلال تغطية المناطق السياحية بشبكة الاتصال وتوفير خدمة الإنترنت.”

وستدعم وزارة الطاقة والكهرباء بحسب الوزيرة، “شبكة الكهرباء”، في حين “تتولى وزارتا الزراعة والسيادة الغذائية والتنمية الحيوانية توفير نقاط بيع للمواشي المخصصة للذبح ونقاط بيع الألبان وضمان الجودة والسلامة الصحية”، بينما تتولى وزارة التجهيز والنقل، “توفير وسائل نقل مريحة عبر برمجة رحلات للحافلات إلى مختلف الوجهات السياحية في مختلف ولايات الوطن”، مع “تأمين رحلات جوية.”

وأضافت أن وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، ستطلق “برمجة شاملة لإحياء ثقافي يقدم للسائح الوطني مادة تعكس ثراء وتنوع وجمال تراثنا الأصيل على مدار أيام الموسم.”