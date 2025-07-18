ناقشت موريتانيا وحلف شمال الأطلسي، الوثيقة المتعلقة ببرنامج الشراكة بينهما، وذلك خلال زيارة وفد من خبراء الحلف لنواكشوط، في الفترة من 13 حتى 16 يوليو الجاري.

وناقش الجانبان، بنود هذا البرنامج المشترك من أجل ملاءمة أهدافه الاستراتيجية مع المتطلبات الموريتانية، حسب إيجاز نشره الجيش الموريتاني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولم يتطرق إيجاز الجيش، إلى مزيد من التفاصيل حول المحادثات التي استمرت على مدى ثلاثة أيام.

وتعود العلاقة بين موريتانيا والناتو إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، وتطورت سنة 2007، إلى التعاون في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية في شمال وغرب أفريقيا.

ويعتبر الناتو موريتانيا حاليا، شريكه الوحيد في منطقة الساحل الإفريقي، في ظل تحولات أمنية وسياسية تشهدها المنطقة، أبرزها الوجود الروسي.

وفي يناير من عام 2021، زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مقر الحلف في بروكسل، وهي أول زيارة لرئيس موريتاني للمقر الأطلسي.