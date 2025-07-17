وقّعت وزارتي التكوين المهني والطاقة في موريتانيا، يوم الخميس، اتفاقية تهدف إلى دعم مدرسة المعادن والنفط والغاز، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاعات حيوية كالمحروقات والطاقة المتجددة.

الاتفاقية، التي وقعها كل من الأمين العام لوزارة التكوين المهني، أمادي ولد الطالب، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل ولد عبد الفتاح، تركز على تطوير برامج تدريب متخصصة وتحسين جودة التكوين المهني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال وزير التكوين المهني محمد ماء العينين ولد أييه إن الشراكة تهدف إلى ربط التكوين باحتياجات سوق العمل، مضيفاً أن التجربة قد تُستخدم كنموذج لقطاعات أخرى. من جهته، أشار وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إلى أن مشروع “Dream” سيمول المدرسة بنحو 5 ملايين دولار، مخصصاً لتوفير المعدات وتطوير المناهج.

وتسعى الحكومة الموريتانية إلى رفع جاهزية اليد العاملة الوطنية لمواكبة الطفرة المتوقعة في مشاريع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.