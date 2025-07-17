قالت مفوضة الأمن الغذائي في موريتانيا، فاطمة بنت خطري، إن القدرة التخزينية في البلاد لم تكن تتجاوز 120 ألف طن على المستوى الوطني.

وأضافت، خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس؛ أن المفوضية تُسير داخليًا ما بين 200 و300 ألف طن.

وأشارت إلى إنشاء صندوق خاص لدعم التخزين ضمن برنامج وطني مكّن، خلال عامين، من رفع القدرة التخزينية إلى 134.900 طن.

وأكدت توفر مخازن تابعة للمفوضية في جميع المقاطعات والمراكز الإدارية، مع تضاعفها في بعض المناطق التي كانت تعاني من ضعف في التخزين، وفق قولها.

يذكر أن الرئيس الموريتاني قد دشن في مايو الماضي بمدينة كيفة، (شرق موريتانيا) مخزنين مركزيين بسعة 30 ألف طن، ضمن مشروع لتعزيز القدرة التخزينية تشمل بناء 33 مخزناً في مختلف الولايات، بقدرة إجمالية تناهز 135 ألف طن.