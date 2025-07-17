أعلنت شركة موف موريتل عن إطلاق عروض الألياف البصرية فائقة السرعة في موريتانيا، بتوفير سرعات تصل إلى 500 ميغابت في الثانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.

وجاء الإعلان خلال حفل رسمي في نواكشوط حضره مسؤولون حكوميون، من بينهم الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ورئيس سلطة التنظيم، وعمدة تفرغ زينة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة موف موريتل وشركاء اقتصاديين وإعلاميين.

وذكر المدير العام لموف موريتل أن هذا الإطلاق يعكس رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامج “تعهداتي تجاه الوطن” وأجندة التحول الرقمي 2022–2025، مؤكداً أن الاتصال الرقمي أصبح حقاً مكفولاً لجميع المواطنين.

وتتضمن العروض الجديدة ثلاث باقات بسرعات مختلفة: Ultra100 وUltra200 وUltra500، متاحة حالياً في عدة مدن رئيسية مثل نواكشوط ونواذيبو وأزويرات وأطار، مع خطط للتوسع في مدن أخرى. كما ستستفيد المشتركين الحاليون من مضاعفة سرعة الإنترنت دون أي تكاليف إضافية.

وتشير بيانات الشركة إلى استثمارات تجاوزت 18 مليار أوقية قديمة هذا العام لتحديث البنية التحتية، تشمل إنشاء أكثر من 120 ألف نقطة ربط للألياف البصرية، وتغطية 93% من الشبكة بشبكة الجيل الرابع، ورفع سعة النطاق الدولي إلى 400 غيغابت، إضافة إلى تشغيل الكابل البحري “غرب إفريقيا” باستثمار يفوق 8 مليارات أوقية قديمة.

ووضعت موف موريتل أهدافاً طموحة للفترة المقبلة، منها تعميم الاتصال فائق السرعة على المنازل الحضرية، وتغطية جميع المقاطعات بالألياف البصرية، والاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى السعي لجعل موريتانيا مركزاً رقمياً إقليمياً بحلول عام 2028.

كما أشاد المدير العام بالنموذج التنظيمي الجديد الذي يشجع الاستثمار بدل العقوبات، مع الإشادة بجهود الفرق الفنية والتجارية والداعمة في الشركة.