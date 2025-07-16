قال السفير المصري في موريتانيا، أحمد عبد الحميد طايع إن العلاقات الموريتانية المصرية تمر اليوم بمرحلة من الازدهار والتطور والتقارب، تتجدد فيها جسور التعاون، وتتعمق الروابط الأخوية، في ظل إرادة سياسية صادقة من قيادتي البلدين، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير خلال حفل استقبال نظمته السفارة المصرية، اليل الثلاثاء/الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وأشاد طايع بموقف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة الأميركية الأفريقية المصغرة، ودعوته لوقف الحرب على غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.