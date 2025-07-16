وصل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء؛ إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، على رأس وفد وزاري رفيع، لترؤس أول قمة حكومية رفيعة المستوى بين موريتانيا وإسبانيا (الاجتماع الأول رفيع المستوى مع موريتانيا).

وكان في استقبال سانشيز، بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ومن المرتقب أن تبحث القمة مراجعة عدد من الاتفاقيات القائمة، واستحداث أخرى جديدة، بما يتناسب مع التغيرات الإقليمية والدولية.

وتشمل ملفات الهجرة بحث العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجالات الهجرة والأمن والتنمية، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي من خلال منتدى الأعمال الموريتاني الإسباني، المنظم على هامش الاجتماع الأول رفيع المستوى بين موريتانيا وإسبانيا.